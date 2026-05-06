Hamburgerin vermisst – Aylin K. (28) könnte in Gefahr sein

Wer hat Aylin K. gesehen? Seit Mittwochmorgen wird die 28-Jährige aus Ottensen vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Nach Angaben der Polizei verließ die Frau in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung an der Großen Brunnenstraße und kehrte bislang nicht zurück. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Aylin K. ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat schulterlange, blonde Haare. Das Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 122) führt die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 zu melden. Wer die Frau auf der Straße sieht, sollte den Notruf 110 wählen. (mp)