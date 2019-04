Hamburgerin (†22) ermordet: Musste Malin M. wegen Renovierungs-Lärm sterben?

Hamburg -

Vor etwa drei Wochen war Malin M. (22) in das Mietshaus an der Amandastraße eingezogen, seitdem war sie am Renovieren. Das nervte offenbar ihren Nachbarn Damian W. (34). Jetzt steht er in dringendem Verdacht seine Nachbarin umgebracht zu haben.

In der Nacht zum Dienstag hatten Hausbewohner Gepolter und Schreie gehört. Offenbar waren das die Geräusches eines heftigen Streits im Hausflur. Die schwer verletzte Malin M. konnte sich noch auf die Straße schleppen und brach dort zusammen. Trotz Notarzt-Einsatzes starb die Frau vor Ort. Sie hatte durch „stumpfe Gewalt“ schwere Halsverletzungen erlitten. Als Verdächtiger wurde Hausbewohner Damian W. abgeführt.

Malin M. (22) lebte seit drei Wochen in dem Haus an der Amandastraße. Sie soll als Arzthelferin gearbeitet haben. Röer Foto:

Spurensuche an der Amandastraße: In der Wohnung des Opfers steht noch eine Bratpfanne mit Speck und Eiern auf dem Herd. Daneben geschmierte Brötchen. Auf der Spüle liegt eine Bohrmaschine. War es ihr Geräusch, das den Nachbarn vermutlich zum Totschläger werden ließ?

Nach MOPO-Informationen verfolgt die Kripo aktuell diese Spur. Damian W. lebte seit fünf Jahren in einer Zwei-Zimmerwohnung (42 Quadratmeter) zusammen mit Oma, Frau und Kind. Der Mann soll einen Hirntumor gehabt haben und war offenbar leicht behindert.

Blick auf die Spüle in der Küche des Opfers. Hinten liegt die Bohrmaschine der 22-Jährigen. Röer Foto:

Dann zog die junge Frau gleich nebenan ein, verlegte Laminat, schraubte Regale an, hämmerte und bohrte.

Der nicht vorbestrafte Mann kam am Mittwoch vor den Haftrichter. Vor der Mordkommission hatte er jede Tatbeteiligung strikt abgestritten. Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen ihm das aber nicht ab. Die Entscheidung des Haftrichters stand gestern Abend noch aus.