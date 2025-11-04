Seit Monaten verschwunden: Hamburger tot im Umland gefunden

Seit Anfang Juli wurde der 57-jährige Krzysztof Henryk G. aus der Korachstraße vermisst. Die Hamburger Polizei bat damals mit einem Foto um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach vier Monaten gibt es nun traurige Gewissheit: Der Mann wurde tot aufgefunden.

Am 7. Juli hatte er seine Wohnung in Lohbrügge verlassen – und kehrte seitdem nicht zurück. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete eine Amtsrichterin eine öffentliche Fahndung an.

„Der Vermisste konnte inzwischen verstorben in Reinbek aufgefunden werden“, sagte Polizeisprecherin Nadia Papist am Dienstag. Hinweise auf eine Straftat oder Fremdeinwirkung gebe es nicht. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Fahndung ist damit beendet. (mp)