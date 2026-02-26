Hamburger Serientäter bei „Aktenzeichen XY“: neue Hinweise

Seit Jahren fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann, der drei Teenager überfallen und sexuell misshandelt haben soll. Nun wurden die Fälle in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ gezeigt.

Nach der Vorstellung von drei Fällen aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am Mittwochabend hat die Polizei mehrere Hinweise erhalten. Diese werden nun näher geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Es geht bei den drei Fällen um einen bislang unbekannten Mann, der in den Jahren 2020, 2021 und 2024 drei Sexualdelikte an jungen Frauen und einer Jugendlichen begangen haben soll. Bereits im August 2024 hatte die Polizei ein Phantombild des Mannes veröffentlicht, nachdem er eine 19-Jährige im Hamburger Stadtteil Wandsbek überfallen haben soll. Dabei konnten dem Unbekannten anhand von DNA-Spuren zwei Sexualstraftaten aus den Jahren 2020 und 2021 zugeordnet werden.

Zwei Fälle aus Neumünster und Hamburg zugeordnet

Demnach soll der Mann im November 2021 am Hauptbahnhof Neumünster eine damals 17-Jährige bedrängt und verfolgt haben. Dabei habe er die Jugendliche bedroht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

In einem weiteren Fall wird dem Unbekannten vorgeworfen, im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Billstedt bedrängt und ebenfalls sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben. (mp/dpa)