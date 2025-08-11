Hamburger Serienausreißerin erneut verschwunden – ist sie diesmal in Berlin?

Am vergangenen Samstagabend verschwand die 12-jährige Aaliyah aus Wilhelmsburg. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Bild nach ihr.

Am Samstagabend verließ die 12-jährige Aaliyah ihr Elternhaus in der Fährstraße. Sie kehrte jedoch nicht wie vereinbart zurück. Trotz Such- und Überwachungsmaßnahmen der Polizei fehlt bislang jede Spur von ihr.

Aaliyah wirkt deutlich älter als 12, schätzungsweise zwischen 16 und 19 Jahren. Sie misst zwischen 160 und 165 cm und trägt lange, lockige, schwarze Haare. Zuletzt war sie mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Stoffhose bekleidet.

Polizei sucht öffentlich nach Aaliyah und bittet um Hinweise

Den zuständigen Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich Aaliyah in Berlin aufhalten könnte. Die Polizei bittet Zeugen mit Hinweisen auf den Aufenthaltsort der 12-Jährigen, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll sich direkt beim polizeilichen Notruf unter 110 melden.

Das könnte Sie auch interessieren: Sufffahrt kostet Polit-Karriere: Hamburger CDU-Mann betrunken am Steuer erwischt

Auch im Mai, Juni, Anfang und Mitte Juli ist Aaliyah bereits ausgerissen aus. Meistens verließ sie das Haus, um zur Schule zu gehen – kam dort jedoch nie an. Die Gründe für ihr ständiges Verschwinden sind unklar. Anfang Juli wurde sie sogar in Bremerhaven aufgegriffen und an das Jugendamt übergeben. Im August 2024 meldete Aaliyahs Familie die damals 11-Jährige erstmals vermisst. (mp)