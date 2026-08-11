Hamburger Polizei seilt Personen über grünem Bunker ab – das steckt dahinter

Hubschrauberlärm in der Feldstraße, Personen werden über dem Bunker abgeseilt: Was ist am Dienstagvormittag auf St. Pauli los?

Der Hamburger Polizeihubschrauber „Libelle“ bei einem Einsatz (Symbolbild). picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, christoph leimig

Über dem „Grünen Bunker“ ereignen sich am Dienstagvormittag spektakuläre Szenen: Der Polizeihubschrauber „Libelle“ ist im Einsatz – sogar zwei Menschen werden abgeseilt.

„Was ist am Grünen Bunker in Hamburg los?“ Diese Frage erreicht die MOPO am Dienstagvormittag von einer aufmerksamen Leserin. Aus ihrem Büro beobachtete sie, wie ein Hubschrauber über dem Bunker auf St. Pauli kreiste. Dabei sah sie sogar, wie zwei Personen abgeseilt wurden. Anschließend flog der Hubschrauber wieder davon.

Spektakulärer Einsatz ist eine Übung der Polizei

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Handelt es sich um einen spektakulären Rettungseinsatz – was ist passiert? Die Polizei Hamburg gibt Entwarnung: Derzeit findet eine Übung der Polizei im Bereich Feldstraße statt. Dabei ist auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ im Einsatz. „Kein Grund zur Sorge“, heißt es aus der Pressestelle.

Für die Anwohner dürfte der Einsatz dennoch für einige neugierige Blicke gesorgt haben. (kla)