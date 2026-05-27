Daniel M. verschwand Mitte April in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in der Nähe des Krupunder Sees. Auch mehr als einen Monat später fehlt von dem 35-Jährigen weiterhin jede Spur. Die Ermittler gehen inzwischen von einer Entführung aus. Aus seiner Vergangenheit werden nun weitere Details bekannt: Der Vermisste arbeitete in Hamburg als Polizist, bevor er später selbst vor Gericht stand.