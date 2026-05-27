Hamburger Polizei hatte ihn gefeuert: Wurde Daniel M. entführt und in See versenkt?
Daniel M. verschwand Mitte April in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in der Nähe des Krupunder Sees. Auch mehr als einen Monat später fehlt von dem 35-Jährigen weiterhin jede Spur. Die Ermittler gehen inzwischen von einer Entführung aus. Aus seiner Vergangenheit werden nun weitere Details bekannt: Der Vermisste arbeitete in Hamburg als Polizist, bevor er später selbst vor Gericht stand.
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