Schweigeminute: Hamburger Polizei trauert um getöteten Kollegen

Trauer bei der Hamburger Polizei: Zahlreiche Beamte haben am Mittwoch mit einer Schweigeminute an ihren getöteten Kollegen aus dem Saarland erinnert.

Dutzende von ihnen versammelten sich auf der Treppe vor dem Polizeipräsidium in Winterhude. Sie beteiligen sich damit an einer bundesweit geplanten Gedenkaktion. Während der Gedenkminute leuchtete das Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges. Polizeipräsident Falk Schnabel hielt ein Bild des getöteten Polizisten in den Händen.

Der Beamte war am Donnerstag im saarländischen Völklingen getötet worden. Der 34-Jährige versuchte mit seinem Kollegen den mutmaßlichen Täter nach einem Raubüberfall zu stellen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entriss der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter dem Polizisten die Dienstwaffe und schoss sechsmal auf ihn. Nun wird unter anderem wegen Mordes ermittelt. (dpa/mp)