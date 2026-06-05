Ketamin und Koks: Hamburger Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Drogendealer

Ketamin, Kokain, Marihuana. Die Polizei hat Durchsuchungen in elf Wohnungen und vier Fahrzeugen durchgeführt und ist fündig geworden. Jetzt wird gegen mehrere Personen ermittelt.

Bei einem größeren Einsatz hat die Polizei in Hamburg Marihuana, Haschisch, Kokain, ein Messer und zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Zudem wurde rund 8900 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen elf Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren, die Drogen verkauft haben sollen.

Auf der Suche nach Drogendealern: mehrere Autos kontrolliert

Bei dem achtstündigen Einsatz wurden am Donnerstag an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Autos kontrolliert, mit dem Ziel, sogenannte Lieferdienste für Drogen zu finden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

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Der Einsatz habe zu Durchsuchungen von vier Fahrzeugen und elf Wohnungen geführt. Es werde außerdem gegen zwei Männer und eine Frau wegen des Erwerbs von Kokain oder Cannabis ermittelt.

Polizisten finden ein Kilo Ketamin

Bereits am Dienstag habe eine Streife der Polizei Hamburg bei einer Überprüfung eines Autos zwei Kilogramm Marihuana und 100 Gramm Haschisch gefunden. Zudem hätten sich Hinweise ergeben, dass der 41 Jahre alte Fahrer Drogen verkauft.

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Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien weitere Drogen – rund 40 Kilogramm Marihuana, rund ein Kilogramm Ketamin und rund 500 Gramm Haschisch – sichergestellt worden. (dpa/esk)