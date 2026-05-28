Hamburger NSU-Opfer: Geplante Gedenkfeier fällt aus

Zum 25. Jahrestag des Mordes an dem Gemüsehändler Süleyman Taşköprü durch die Nazi-Terrorgruppe NSU war in Hamburg eine zentrale Gedenkfeier geplant. Doch die Familie wünscht das nicht – und fühlt sich von der Politik übergangen.

Das berichtet das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ in seiner Juni-Ausgabe. Die Familie Taşköprü wünsche eine solche Feier nicht. Die Bürgerschaftskanzlei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass keine zentrale Gedenkfeier mehr geplant werde.

NSU-Opfer Taşköprü: Familie fühlte sich instrumentalisiert

„Es war eine nett gemeinte Geste, aber als die Politik es ohne Rücksprache an die Presse gegeben hat, haben wir uns als Familie instrumentalisiert gefühlt“, sagte Okan Taşköprü, Neffe des Getöteten, „Hinz&Kunzt“.

Statt einer Trauerfeier will er lieber Essen an Obdachlose verteilen. In der Türkei gebe es den Brauch, im Namen eines Verstorbenen Essen auszugeben. „Das Gefühl von Geben gibt mir mehr als eine Trauerfeier“, sagte er.

Süleyman Taşköprü war am 27. Juni 2001 in seinem Obst- und Gemüseladen in Hamburg-Bahrenfeld erschossen worden. Die Täter waren die Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt von der Gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Taşköprü wurde 31 Jahre alt und hinterließ seine Frau und eine kleine Tochter.

NSU-Opfer Taşköprü: Verein plant anderes Format

SPD, Grüne, CDU und Linke hatten im März einen Antrag für eine zentrale Gedenkveranstaltung in die Bürgerschaft eingebracht. Dafür waren bis zu 15.000 Euro zur Kofinanzierung für den Verein „Licht ins Dunkel“ vorgesehen.

Nach Angaben der Bürgerschaftskanzlei sei eine zentrale Feier „im engeren Sinne“ aber nicht zwingend gemeint gewesen. Der Verein plane nun ein mehrtägiges Veranstaltungsformat für Betroffene rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie für Initiativen, Politik, Verwaltung und Kulturinstitutionen.

Taşköprü eines von zehn Mordopfern der Nazi-Terroristen

Taşköprü war eines von zehn Mordopfern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Zwischen 2000 und 2007 ermordete der NSU acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.

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Die Behörden erkannten den Zusammenhang lange nicht und ermittelten zunächst im Umfeld der Opfer. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem der NSU mordete, ohne dass ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Taten untersuchte. Die Ruhr-Universität Bochum arbeitet im Auftrag der Bürgerschaft an einer Studie zum NSU-Komplex in Hamburg. (dpa/mp)