Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Freitag von Bundespolizisten am Hamburger Hauptbahnhof verhaftet worden. Der 45-Jährige war den Angaben der Beamten nach zuvor in einen Streit mit einem Mann (39) geraten.

Zunächst soll die Auseinandersetzung nur verbaler Natur gewesen sein, dann habe der 45-Jährige „im weiteren Verlauf dem Geschädigten einen Schlag gegen den Kopf versetzt“, wie ein Bundespolizei-Sprecher mitteilte. „Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.“ Ein Alkoholtest ergab 2,83 Promille.

Hamburg Hauptbahnhof: Mann muss nach Streit ins Gefängnis

Laut Haftbefehl war der Mann bereits Mitte August wegen des Erschleichens von Leistungen in 14 Fällen verurteilt worden. Der Sprecher weiter: „Er hatte eine geforderte Geldstrafe von über 1000 Euro nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 66 Tagen zu verbüßen.“

Nachdem ein Arzt die „Gewahrsamsfähigkeit“ des 45-Jährigen festgestellt hatte, kam der Mann in Haft. Dort wird er nun die nächsten zwei Monate verbringen verbringen müssen. (dg)