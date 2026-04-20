Hamburger Galeristin Jenny Falckenberg stirbt mit 45: Jetzt ermittelt das LKA

Der plötzliche Tod der Galeristin und Kunst-Agentin Jenny Falckenberg sorgt in der Hamburger Gesellschaft für Bestürzung. Wieso starb die Tochter des renommierten Kunsthändlers Harald Falckenberg (†80) im Alter von nur 45 Jahren? Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Polizei erfuhr am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr durch die Feuerwehreinsatzzentrale von dem Tod einer 45-jährigen Frau in Alsterdorf, so Polizeisprecher Thilo Marxsen zur MOPO. „Nach derzeitigen Erkenntnissen fand ihr Lebensgefährte die 45-Jährige leblos auf und informierte den Notruf 112. Die Rettungskräfte konnten wenig später nur noch den Tod der Frau feststellen.“

Tod von Jenny Falckenberg: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Der Leichnam sei, wie in solchen Fällen üblich, von einem Bestattungsunternehmen ins Institut für Rechtsmedizin transportiert worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Fachdienststelle für Todesermittlungen führt nun die Ermittlungen – ein Standardverfahren in Fällen, in denen eine Person ohne erkennbare Ursache gestorben ist. „Ob eine Sektion durchgeführt wird, liegt in der Anordnungskompetenz der Staatsanwaltschaft und wird derzeit geprüft“, so Marxsen.

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Die Hinterbliebenen sagten der Deutschen Presse-Agentur, Falckenberg sei in der Nacht im Schlaf gestorben. Sie hinterlässt zwei erwachsene Söhne.

Harald Falckenberg starb im November 2023 im Alter von 80 Jahren. picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Harald Falckenberg starb im November 2023 im Alter von 80 Jahren.

Jenny Falckenberg galt als eine der wichtigsten Kunst-Agentinnen des Landes. Sie sei „eine prägende Persönlichkeit der zeitgenössischen Kunstszene in Hamburg und darüber hinaus“ gewesen, hieß es in der Mitteilung der Familie zu ihrem Tod. Ihr 2023 im Alter von 80 Jahren verstorbener Vater Harald Falckenberg war einer der bedeutendsten Kunstsammler der Welt. Seine Sammlung ist seit 2011 Teil der Hamburger Deichtorhallen.