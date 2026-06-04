Hamburger Fall bei „Aktenzeichen XY“: Polizei bekommt neue Hinweise

Brutaler Angriff auf eine junge Frau in Stellingen Ende 2024: Nachdem „Aktenzeichen XY ungelöst“ über den Fall berichtet hat, sind nun erste Hinweise eingegangen.

Nach der Ausstrahlung eines Fahndungsaufrufs in der ZDF-Sendung hofft die Polizei Hamburg auf neue Ermittlungsansätze zu dem versuchten Raub. „Es sind einzelne Hinweise eingegangen, die nun vom Landeskriminalamt bewertet werden müssen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Um welche Art von Hinweisen es sich handelt, ist bislang unklar.

Hinweise nach Fahndungsaufruf eingegangen

Auch ob die Hinweise zur Ergreifung des Täters führen könnten, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fall hatte sich am 14. Dezember 2024 ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine damals 24-jährige Frau spätabends allein auf dem Heimweg.

„Aktenzeichen XY“: Frau auf Heimweg angegriffen

Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter schlug die Frau mehrfach, unter anderem ins Gesicht. Sie ging zu Boden.

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Anschließend soll der Mann das Opfer nach Wertgegenständen durchsucht haben. Als er nichts fand, flüchtete er ohne Beute. Die Frau konnte sich nach Hause retten. Von dort aus verständigte sie die Polizei. (dpa/mp)