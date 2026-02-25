Hamburger Fall bei Aktenzeichen XY: Mann soll drei Teenager missbraucht haben

Er soll drei junge Frauen sexuell missbraucht haben, die erste Tat liegt sechs Jahre zurück – doch der mutmaßliche Serientäter wurde nie gefasst. Am Mittwoch wird der Hamburger Fall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ vorgestellt, um neue Hinweise zu sammeln.

Am 20. Juli 2024, einem heißen Sommertag mit knapp 30 Grad in Hamburg, macht sich eine 19-Jährige laut Polizei gegen 2.15 Uhr auf den Heimweg. Auf der Schloßstraße in Wandsbek wird sie von einem Unbekannten angesprochen.

In der Nähe eines Parkplatzes reißt er die junge Frau dann plötzlich zu Boden, würgt und missbraucht sie. Anschließend flüchtet er – offenbar nicht zum ersten Mal.

Aktenzeichen XY … ungelöst: Drei Missbrauchsfälle unaufgeklärt

Anhand von DNA-Spuren konnten dem Mann noch zwei weitere Taten zugeordnet werden. Das Vorgehen war in allen drei Fällen ähnlich: Im November 2021 folgte er demnach einer 17-Jährigen am Bahnhof Neumünster. Sie versuchte noch, vor ihm wegzulaufen, doch der Mann holte sie ein und brachte sie zu Boden. Er bedrohte sie und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.

Im August 2020 soll der Verdächtige zudem eine damals 19-Jährige am Öjendorfer Weg (Billstedt) angesprochen und im Kellerbereich eines Wohnhauses missbraucht haben.

Diverse Zeugenaufrufe blieben erfolglos

Trotz mehrerer Zeugenaufrufe mit einem Phantombild konnte der Mann bislang nicht gefasst werden. Am Mittwoch um 20.15 Uhr wird der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ von einer Ermittlerin vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise, die Staatsanwaltschaft setzt dafür eine Belohnung von bis zu 2500 Euro aus.

Auffällige Narben und Wimpern: Polizei sucht nach Täter

Der Mann soll laut Polizei etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Statur, dunkelblonde Haare und einen Vollbart. Besonders auffällig sind seine narbige und unebene Haut sowie die dunklen Augen mit vollen Wimpern. Der Mann soll Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben.

Hinweise zu dem Mann werden unter der Nummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (zc)