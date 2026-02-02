Hamburger Ehrenkommissar in seinem Büro überfallen

Blutunterlaufene Augen, blaue Flecken und eine Platzwunde auf dem Nasenrücken. Der Schlagersänger und Ehrenkommissar der Hamburger Polizei Peter Sebastian ist am Montagnachmittag Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Die Kripo ermittelt.

Peter Sebastian sitzt am Montagnachmittag in seinem Büro in Harburg, die Tür zu den Räumen von „Toi Toi Toi Records“ ist nur angelehnt: „Ich hatte eine Freundin erwartet, um Projekte zu besprechen, deshalb hatte ich die Tür nicht verschlossen“, sagt der Sänger zur MOPO.

Doch statt der erwarteten Geschäftspartnerin reißt plötzlich ein breitschultriger, maskierter Mann die Tür auf und bedroht den Sänger mit einem Messer: „Hände auf den Rücken oder ich stech dich ab!“ Seine Drohungen soll er mit Schlägen unterstrichen haben, dann habe er versucht, Sebastian mit Kabelbindern zu fesseln.

Warum wurde er überfallen? Peter Sebastian hat eine Theorie

Doch dazu kommt es nicht. Plötzlich steht die Frau, in der Tür, mit der der Sänger verabredet war – daraufhin lässt der Mann von ihm ab und flüchtet vorerst unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Warum der brutale Überfall passierte, ist bislang unklar. Aber das Opfer hat eine Theorie: Weil er als Sänger häufig bei Benefizveranstaltungen Spenden sammle – für sein karitatives Engagement wurde Sebastian 2005 zum Ehrenkommissar der Hamburger Polizei ernannt –, könnte der Räuber darauf gehofft haben, in den Büroräumen größere Mengen Bargeld zu finden, sagt Peter Sebastian.