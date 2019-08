Hamburg zittert vor Messermann: Drei Überfälle in nur wenigen Stunden

Eidelstedt/Lokstedt/Eimsbüttel -

Drei Tatorte, ein Täter? Am frühen Montagmorgen kam es zu Raubüberfällen auf zwei Spielhallen und einen Kiosk, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich durch denselben Täter begangen wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Frau in Spielothek in Eidelstedt attackiert

In Eidelstedt klingelte der Täter gegen 1.50 Uhr nachts an der Eingangstür einer Spielothek in der Lohkampstraße, die 62-jährige Angestellte öffnete. Der Täter attackierte die Frau, schlug ihr ins Gesicht und flüchtete – allerdings ohne Raubgut.

Spielhalle in Lokstedt überfallen

Der zweite Vorfall ereignete sich um 2:30 Uhr in Lokstedt: Mit einem Messer bewaffnet forderte der Täter in der Spielhalle in der Grelckstraße die Herausgabe von Geld und schlug auf den Tresen. Die 58-jährige Angestellte flüchtete bei dem Überfall in den Toilettenraum, wo sie sich einschloss. Der Täter ergriff ohne Beute die Flucht über einen rückwärtig gelegen Parkplatz, nachdem er einem anwesenden Gast (35) begegnet war.

Kiosk in Eimsbüttel: Dreistelliger Geldbetrag erbeutet

In einem Kiosk im Stellinger Weg in Eimsbüttel bedrohte der Täter den 30-jährigen Inhaber kurz nach 3 Uhr nachts ebenfalls mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Inhaber händigte ihm daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aus. Der Täter flüchtete mit dem gestohlenen Geld in einer weißen Tüte in unbekannte Richtung.

Täter gesucht – Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die drei Überfälle sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei vom gleichen Täter verübt worden sein. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, etwa 20 Jahre alt, 1,80cm groß und mit rasiertem Gesicht. Er soll eine dunkle Bomberjacke, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Hose getragen haben.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte unter 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.