Kreuzungsunfall: Lkw touchiert Radfahrerin

Im Stadtteil Winterhude ist eine 60-jährige Radfahrerin am Donnerstag von einem Lkw touchiert und verletzt worden.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 9.50 Uhr zum Mühlenkamp/Höhe Poelchaukamp gerufen. Dort touchierte der Fahrer eines Lkw (33) eine Radfahrerin (60). Laut Polizei sollen beide an der roten Ampel nebeneinander gestanden haben. Als diese auf Grün sprang, seien beide losgefahren.

Radfahrerin an Ampel von Lkw erfasst – wer hatte Rot?

Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Rettungsarbeiten ab und ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit Lkw. Mitte April starb ein Radfahrer in Billbrook, als er von einem Lkw erfasst wurde. Wenige Tage zuvor starb ein Elfjähriger in Wilstorf, nachdem auch er von einem Laster überrollt worden war.