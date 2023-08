Frau in Hamburger Tunnel von Unbekanntem attackiert – Ermittler suchen Zeugen

Am Montag hat ein Unbekannter eine 30-jährige Frau in einem Tunnel in Hamburg-Stellingen angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Frau wurde um 17.20 Uhr im Fußgängertunnel am Langenfelder Damm im Bereich Steenwisch/Högenstraße von hinten angegriffen – sie stürzte daraufhin, wehrte sich und schrie. Als eine Passantin hinzukam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilte.

Frau in Fußgängertunnel angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als schlank und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286 – 56789 oder einer Polizeidienstelle zu melden. Insbesondere bitten die Ermittler die zu Hilfe geeilte Passantin, sich dringend bei der Polizei melden. (mp)