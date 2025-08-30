Schlägerei an berüchtigter Straße in Hamburg sorgt für Alarm – dann gibt’s Entwarnung

Wegen einer Schlägerei wurde die Hamburger Polizei am Samstagnachmittag in die Billstraße gerufen.

Wie die Beamten der MOPO berichteten, wurden sie von einem Mann zum Einsatzort gerufen, der im Zuge der Auseinandersetzung eine gebrochene Nase erlitt. Weil anfänglich bis zu 100 Personen vor Ort zu sein schienen, fuhren jede Menge Streifenwagen in die Billstraße – letztendlich waren aber nur wenige an dem eigentlichen Vorfall beteiligt, von denen einer mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Zu wenig Tafel-Ausgabestellen – diese Stadtteile sind besonders betroffen

Zu den Hintergründen der Tat ist nichts bekannt – das örtliche Polizeikommissariat ermittelt jetzt. Die Billstraße ist für ihren Wildwuchs aus illegalem Einzelhandel, Schrotthalde und Wohnunterkünften bekannt. Nirgendwo in Deutschland rosten so viele ausgemusterte Kühlschränke, Waschmaschinen und Mikrowellen vor sich hin wie hier. (prei)