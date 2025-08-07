Polizei sucht in Hamburger Ex-Bordell nach Dieben – und wird fündig

Zivilfahnder der Polizei wurden am Mittwochabend in Rahlstedt auf ein Fahrzeug aufmerksam. Als sie es überprüften, fanden sie Einbruchswerkzeuge. Kurz darauf kam es zu einer Durchsuchung in einer Zimmervermietung, die früher als Bordell bekannt war – dort wurden die Polizeibeamten fündig.

Gegen 20.30 Uhr überprüften die Zivilfahnder das Auto, in dem zwei Männer saßen. Kurz darauf holten sie sich einen Durchsuchungsbeschluss für eine Zimmervermietung an der Rahlstedter Straße. Das Gebäude, ehemals als Bordell „Aphrodite“ bekannt, war nach Angaben eines Reporters vor Ort verschlossen. Daher hätten die Beamten zunächst versucht, durch Fenster einzudringen, die sich allerdings als verspiegelte Attrappen entpuppten.

Schließlich seien die Polizisten durch einen ehemaligen Barbereich zu den Zimmern gelangt. Dort fanden die Beamten nach Angaben eines Polizeisprechers umfangreiches Diebesgut in zwei Zimmern vor, darunter Zigaretten. Insgesamt sind vier Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 50 Jahren festgenommen worden. Nun ermittelt der Kriminaldauerdienst. (abu/roeer)