Frauen verfolgt und missbraucht: Hamburger Polizei sucht nach diesem Mann

Er soll mehrere junge Frauen verfolgt, bedrängt und sexuell missbraucht haben: Die Polizei sucht öffentlich nach einem Mann, der verdächtigt wird, mehrere Sexualstraftaten begangen zu haben. Die erste Tat liegt bereits Jahre zurück.

Die Polizei Hamburg fahndet derzeit mit einem Phantombild nach einem Mann, der drei junge Frauen in Hamburg und Neumünster missbraucht haben soll. Bereits im vergangenen August hatte die Polizei einen Versuch gestartet, den Mann per Öffentlichkeitsfahndung zu finden.

Mann soll drei junge Frauen missbraucht haben

Kurz zuvor, im Juli 2024, soll der Tatverdächtige eine 19-Jährige sexuell missbraucht haben: Die junge Frau war gerade auf dem Heimweg, als der Mann sie in der Schloßstraße (Wandsbek) in ein Gespräch verwickelte. Plötzlich habe er sie aber zu Boden gerissen, sie gewürgt und anschließend sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Zwar flüchtete der Mann zu Fuß, doch die Polizei konnte DNA-Spuren sicherstellen. Diese brachten die Beamten schließlich in Verbindung mit zwei weiteren Sexualstraftaten aus den Jahren 2020 und 2021.

Das könnte Sie auch interessieren: Raser-Wahnsinn auf Sylt: Mit 252 km/h durch Westerland – bei erlaubtem Tempo 50

So soll der Unbekannte im August 2020 eine damals ebenfalls 19-Jährige in Billstedt angesprochen und sie eingeschüchtert haben. Anschließend sei er mit ihr in den Kellerbereich eines Wohnhauses gegangen, wo er sie bedrängte und missbrauchte. Die junge Frau erstattete Strafanzeige, genau wie eine 17-Jährige, die im November 2021 von dem Tatverdächtigen missbraucht worden sein soll. Der Unbekannte habe das Mädchen zunächst am Hauptbahnhof Neumünster bedrängt und sei ihr dann auf ihrem Heimweg gefolgt. Die 17-Jährige versuchte, vor dem Mann wegzulaufen. Doch er brachte sie zu Boden, bedrohte und missbrauchte sie.

Polizei bittet um Hinweise

Da die Fahndung im vergangenen Jahr ohne Erfolg blieb, hat das Amtsgericht Hamburg eine weitere Fahndung mit Phantombild angeordnet. Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er habe eine kräftige Figur mit breiten Schultern und leichtem Übergewicht. Seine Haare und sein Vollbart sind dunkelblond, seine Haut soll uneben sein. Der Mann habe eine breite Nase und dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern, so die Beschreibung. Auffällig sei eine ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte. Bei der Tat im vergangenen Juli habe er Deutsch mit einem starken Akzent gesprochen. Zudem trug er eine schwarze Sweatjacke über einem weißen T-Shirt, eine grüne Cargohose und eine dicke silberne Halskette.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen hat, kann sich beim Hinweistelefon der Polizei Tel. (040) 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle melden. (mp)