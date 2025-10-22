Trümmerfeld in Hamburg: Mercedes kracht in SUV und schleudert auf Gehweg

Am Dienstagabend ist ein Mercedes in Neugraben-Fischbek in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem SUV. Es entstand ein großes Trümmerfeld.

Der 63-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 18.25 Uhr mit seinem Wagen auf dem Ehestorfer Heuweg, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte dabei mit einem Land Rover Defender und schleuderte zurück auf den Gehweg. Der 63-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Alarm am Hamburger Flughafen: Verdächtiger Gegenstand auf Baustelle entdeckt

Beim Unfall riss beim Mercedes der linke Vorderreifen heraus, beim Defender wurde die Seitenverkleidung stark beschädigt. Der Ehestorfer Heuweg war für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt.