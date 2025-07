Leichen in Hamburger Wohnung entdeckt: Mann tötet erst Ehefrau und dann sich selbst

Polizisten haben am Dienstagmorgen zwei Leichen in einer Wohnung in Alsterdorf entdeckt. Offenbar hat ein Mann erst seine Frau und im Anschluss sich selbst getötet.

Laut Polizei habe eine Betreuerin gegen 9.05 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sie zwei Tote in einer Wohnung an der Alsterdorfer Straße entdeckt hatte. Dabei handelt es sich um eine Frau (70) und ihren Ehemann (66).

Beamte der Mordkommission übernahmen die Ermittlungen. Schnell stand fest, dass der Mann zunächst seine Frau getötet und sich dann selbst das Leben genommen hat. Hintergrund soll nach Polizeiangaben möglicherweise eine schwere Erkrankung der Frau gewesen sein.