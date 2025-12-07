mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mann soll waffe am Bahnhof reeperbahn durchgeladen haben – Großeinsatz der Bundespolizei

Bundespolizisten stellten die Waffe sicher. Foto: Bundespolizeiinspektion Hamburg

  • St. Pauli

Mann mit Waffe gemeldet – Großeinsatz am Kiez-Bahnhof

Am Bahnhof Reeperbahn ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz der Bundespolizei gekommen. Von dort war ein Mann mit einer Waffe gemeldet worden.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei seien gegen 2.20 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte zum Bahnhof Reeperbahn ausgerückt, nachdem von dort ein Mann gemeldet worden war, der eine Schusswaffe durchgeladen haben sollte.

Mann bestreitet Vorwürfe – Waffe sichergestellt

Die Beamten konnten nach Zeugenhinweisen am Bahnsteig einen 30-Jährigen stoppen. In seinem Rucksack wurde eine Softair-Pistole gefunden und sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Angst in der S-Bahn: Mann bedroht Fahrgäste mit Messer

Der 30-Jährige bestritt, die Waffe offen geführt oder durchgeladen zu haben. Er gab an, dass sie seinem Sohn gehörte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test