Mann randaliert bei der Polizei – und stirbt

Ein Mann ist am Montagabend auf dem Polizeirevier in Hamm zusammengebrochen, nachdem er fixiert wurde. Der Rettungsdienst musste den 49-Jährigen reanimieren, später starb er im Krankenhaus.

Der Mann war am späten Montagabend in Gewahrsam genommen worden, weil er in seiner Wohnung in Hamm randaliert hatte, hieß es am Dienstagmorgen von der Polizei. Er wurde zur Wache am Sievekingdamm gebracht. Dort habe der 49-Jährige weiter randaliert und sei deswegen fixiert worden. Plötzlich sei er nicht mehr ansprechbar gewesen.

49-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst wurde alarmiert und der Mann in den Räumen der Wache reanimiert. Obwohl er umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde, starb er dort noch in der Nacht. Die Dienststelle für Interne Ermittlungen hat ihre Arbeit aufgenommen.

Bereits Mitte April kam es in Hamburg auf einer Wache zu einem Zwischenfall. Ein 36-Jähriger hatte in seiner Billstedter Wohnung randaliert und gedroht, aus dem sechsten Stock zu springen. In Polizeigewahrsam brach er zusammen und starb später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen einen Polizisten der Billstedter Wache. Es besteht der Verdacht der Körperverletzung im Amt. (mit dpa)