Großes Feuer in ehemaliger Fabrik in Hamburg – Retter kämpfen gegen die Flammen

In einer leerstehenden Lackfabrik in Hamburg-Tonndorf ist ein großes Feuer ausgebrochen. Obergeschoss und Dach brennen massiv – ein großes Aufgebot der Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten im vollen Gange.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brennen Obergeschoss und Dach des Gebäudes auf einer Fläche von rund zehn mal 30 Metern. Das Feuer sei gegen 4.19 Uhr gemeldet worden, zahlreiche Anrufer hätten den weithin sichtbaren Flammenschein beschrieben.

Löscharbeiten dauern an

Aktuell bekämpfen zwei Löschzüge und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Flammen. Gelöscht werden könne derzeit nur von außen, da nicht klar sei, ob sich im Dach aus Eternitplatten Asbest befindet. Über mögliche Schadstoffbelastungen gebe es noch keine Erkenntnisse.

Die Löscharbeiten dauern an. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. (dpa/mp)