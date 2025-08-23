Einsatz auf Hamburger Baustelle eskaliert: Mann rastet aus und geht auf Reporter los

Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Werksgelände von „Aurubis“ ein medizinischer Notfall. Als ein Reporter anrückte, um sich ein Bild von der Lage zu machen, rastete der Bauleiter aus.

Die Rettungskräfte wurden gegen 9 Uhr zu dem Kupferhersteller am Muggenburger Hauptdeich (Veddel) gerufen, weil ein Kranführer dringend medizinische Hilfe benötigte, so ein Polizeisprecher. Die Höhenretter rückten an, um dem Mann aus der Luft zu retten.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwillinge einfach aus dem Leben gerissen: Mutter und Schwester danken für Anteilnahme

Parallel traf auch ein Reporter vor Ort ein, um Bilder von dem Einsatz zu machen. Er befand sich außerhalb des Werksgeländes, als der Bauleiter auf ihn zustürmte und ihm die Kamera entriss. Der Reporter stürzte zu Boden und landete mit dem Rücken auf einer anderen Kamera. Auch der Reporter wurde laut Polizei medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. (mp)