Bewaffneter Überfall in Hamburg! Täter auf der Flucht

Bewaffneter Überfall in Hammerbrook! Auf einem Parkplatz hat ein maskierter Täter mit einer Schusswaffe eine Person in einem Kassenhäuschen bedroht.

Zu dem Überfall kam es um kurz vor 19 Uhr auf dem Großmarkt-Parkplatz an der Bankstraße. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat eine maskierte Person mit vorgehaltener Schusswaffe Geld vom Kassenhäuschen-Mitarbeiter gefordert. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Bauarbeiter fällt in Grube und stirbt

Der Täter flüchtete. Die Polizei fahndete nach ihm, stellte die Suche aber im Laufe des Abends erfolglos ein. Es wurde niemand verletzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (elu)