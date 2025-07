Genervt vom Lärm? Bauarbeiter in Hamburg mit Luftdruckpistole beschossen

Auf mehrere Arbeiter an einer Baustelle in der Daimlerstraße (Ottensen) ist vermutlich mit einer Luftdruckwaffe geschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde dabei niemand verletzt.

Die Arbeiter hätten gegen 11.40 Uhr an einem Gehweg gearbeitet, als sie die Schüsse hörten. Sie brachten sich in Sicherheit und riefen die Polizei. Die Beamten rückten mit einem größeren Aufgebot an und sperrten den Ort ab.

Vor dem Haus, aus dem geschossen worden sein soll, nahmen sie zwei Tatverdächtige fest. Es handele sich um einen 40-jährigen Mann und eine 46 Jahre alte Frau, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Beamten demnach zwei Luftdruckpistolen.

Möglicherweise waren die beiden Verdächtigen vom Baustellenlärm genervt. Sie wurden mit auf die Wache genommen. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)