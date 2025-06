72-Jähriger zeigt „Hitlergruß“ im Zug – als die Polizei kommt, rastet er völlig aus

Mit Pöbeleien und Drohgebärden ist ein 72-Jähriger am Samstagabend in einem Zug von Soltau nach Hamburg aufgefallen. Außerdem soll er gegenüber anderen Reisenden den „Hitlergruß” gezeigt haben. Als die Bundespolizei ihn am Bahnhof Harburg festnehmen will, attackiert er die Polizisten und ist kaum zu beruhigen.

Gegen 22 Uhr waren die Beamten der Bundespolizei am Bahnhof Harburg vor Ort, um den 72-Jährigen festzunehmen. Auf dem Bahnsteig attackierte er unvermittelt einen Bundespolizisten und versetzte ihm einen

Schlag gegen die Schulter. „In der Folge wurde der Beschuldigte kontrolliert zu Boden gebracht und gefesselt. Aufgrund von Spuckattacken gegen die Polizeibeamten musste dem Tatverdächtigen eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Tritte, Pöbelei und Spuckattacken

Der Mann leistete weiterhin erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten auf dem Weg zum Bundespolizeirevier im Bahnhof lautstark. „Auch hier verhielt sich der Mann weiterhin völlig unkooperativ und trat in der Gewahrsamszelle auf einen Bundespolizisten ein“, so der Sprecher weiter.

Gegen den 72-Jährigen wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Es geht um den Verdacht auf Körperverletzung, den tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In der Zelle wurde dem Mann „ausreichen Gelegenheit zur Beruhigung gegeben“, anschließend wurde er wieder entlassen. Die Bundespolizei führt die weiteren Ermittlungen. Nach jetzigem Stand wurden bei der Aktion keine Bundespolizisten verletzt. (abu)