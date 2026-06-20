In der Boberger Niederung wurden Hakenkreuze in Bäume geritzt. Der Staatsschutz ermittelt, die Umweltbehörde will die Symbole entfernen.

Das Hakenkreuz ist an diesem Baum deutlich zu erkennen. hfr

In der Boberger Niederung haben Unbekannte mehrere Bäume mit Hakenkreuzen verunstaltet. Jetzt hat die Polizei reagiert: Der Staatsschutz ermittelt, die Umweltbehörde will die verbotenen Symbole schnellstmöglich entfernen lassen.

Nachdem eingeritzte Hakenkreuze an mehreren Bäumen in der Boberger Niederung entdeckt worden waren, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Wie ein Sprecher mitteilte, überprüfte die Polizei die betroffenen Bereiche im Stadtteil Lohbrügge. Dabei stellten die Einsatzkräfte an mehreren Bäumen entsprechende Symbole fest, sodass jetzt der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte ritzten Hakenkreuze in Bäume

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Unbekannte hatten entlang eines Wanderwegs, insbesondere am Walter-Hammer-Weg, zahlreiche Hakenkreuze in Baumrinden geritzt. Spaziergänger hatten die Symbole entdeckt, fotografiert und die Bilder an die Bergedorfer SPD-Fraktion weitergeleitet. Deren Vertreter Paul Veit fordert Aufklärung und Konsequenzen. Nach seinen Angaben sind mindestens 18 Bäume betroffen.

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Umweltbehörde will Zeichen baumschonend entfernen

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Veit vermutet, dass die Ritzungen bereits im Winter angebracht wurden. Einige Wunden in der Rinde seien inzwischen teilweise überwachsen, andere wirkten durch das Baumwachstum sogar größer. Für die Bäume sind solche Eingriffe erhebliche Verletzungen: Die schützende Rinde wird durchtrennt, darunterliegendes Gewebe beschädigt. Gerade bei glattrindigen Arten wie Buchen können Narben über Jahrzehnte sichtbar bleiben.

Neben Sachbeschädigung steht das öffentliche Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Raum – darunter fällt das Hakenkreuz. Auch die Umweltbehörde wurde seitens der Polizei eingeschaltet. Die Behörde habe zugesagt, die verbotenen Hakenkreuze schnellstmöglich und baumschonend unkenntlich zu machen. (mp)