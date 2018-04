Hafenstraße gesperrt: Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

St. Pauli -

Schwerer Unfall an der St. Pauli Hafenstraße! Am Morgen hat sich dort ein Auto mehrfach überschlagen, drei weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Der Fahrer das Wagens kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8.30 Uhr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass der Fahrer schwer verletzt, jedoch nicht in den Wagen eingeklemmt war. Mit Verdacht eines Wirbelsäulentraumas brachten Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus.



Unter den drei Fahrzeugen, die ebenfalls in den Unfall gerieten, befand sich auch ein Hybridfahrzeug. Es wurde stromlos geschaltet. An einem der der anderen Wagen klebte ein Radioaktivitäts-Warnschild, da er einen Prüfstrahler zur Messung radioaktiver Strahlungen transportierte. Es hat nach Angaben der Feuerwehr jedoch keine Gefahr bestanden.

Für die Rettungsarbeiten kam es bis zum Fischmarkt zu Straßensperrungen. Beide Fahrtrichtungen waren zwischen Davidstraße und Große Elbstraße betroffen.