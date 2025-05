Hafengeburtstag: Auslaufparade wird für Hobby-Skipper zum Desaster

Sie wollten die Auslaufparade am Sonntagabend hautnah miterleben. Doch das endete für drei Personen auf einem Sportboot in Höhe Blankenese in einem Desaster. Die Feuerwehr und die Retter vom DLRG mussten anrücken.

Zum 836. Hafengeburtstag waren viele große Schiffe am vergangenen Wochenende zu Gast im Hamburger Hafen. Ab 18 Uhr begann am Sonntag dann die Auslaufparade der großen Pötte. Tausende Zuschauer beobachteten das Schauspiel vom Ufer aus, einige Freizeit-Kapitäne schipperten um die Schiffe herum.

Feuerwehr rettet drei Personen aus Boot auf der Elbe

Darunter auch ein mit drei Personen besetztes Sportboot. Vor Blankenese saß das Boot plötzlich im Schlick fest. Das Problem: Die Flut würde erst am Montagmorgen wieder einsetzen und das Boot wieder freigeben.

Retter der Feuerwehr und der DLRG retteten die Personen vom Boot. Für den Montagmorgen musste der Besitzer dann selbst organisieren, wie er sein Boot bei einsetzender Flut wieder seetüchtig bekommt.