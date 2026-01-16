mopo plus logo
Lok fährt in Linienbus

Die Hafenbahn und der Linienbus kollidierten auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Foto: Marcus Golejewski/dpa

  • Wilhelmsburg

Hafenbahn kracht in Linienbus: Ein Todesopfer – zehn Verletzte

Schwerer Unfall in Wilhelmsburg: Im Industriegebiet am Bahnübergang Nippoldstraße ist am Freitag gegen 15.40 Uhr ein Linienbus mit einer Lok der Hafenbahn zusammengestoßen.

Ein Mensch ist bei dem Unglück ums Leben gekommen, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Zehn Personen wurden verletzt – zwei davon lebensgefährlich, zwei schwer und sechs leicht.

Die Zerstörung am Linienbus zeigt deutlich die Wucht des Aufpralls. André Lenthe
Hafenbahn Bus Wilhelmsburg
Die Zerstörung am Linienbus zeigt deutlich die Wucht des Aufpralls.

Unglück mit Hafenbahn in Wilhelmsburg: Busfahrer eingeklemmt

40 Rettungskräfte sind im Einsatz. Zur Unglücksursache gibt es noch keine verlässlichen Aussagen. Laut Polizei war der Bahnübergang unbeschrankt. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Reportern vor Ort wurde der Busfahrer eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten ihn.

Der Bereich Neuhöfer Damm und Übergang zur Köhlbrandbrücke am Hafen wurde für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Für Angehörige der Businsassen ist eine Sammelstelle an der Bushaltestelle Nippoldstraße eingerichtet worden.

An der Unglücksstelle hat es bereits vor gut einem halben Jahr gekracht. Am 8. Juli rammte eine Rangierlok einen Sattelzug. Der fiel um und kippte auf die Seite. 17.000 Liter Speiseöl liefen aus.

