Hafenbahn Waltershof Lok Waggon Unfall

Der Waggon rammte den Skoda vorne links an der Fahrerseite. Foto: News5/René Schröder

  • Waltershof

Hamburger Hafenbahn kollidiert mit Auto – ein Mann schwer verletzt

In Waltershof ist es erneut zu einem Unfall mit einer Hamburger Hafenbahn gekommen. Sie kollidierte am Donnerstag mit einem Pkw. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Um 17.02 Uhr ging der Notruf bei dem Rettungsdienst ein. An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Antwerpenstraße wurde ein Skoda von einem Waggon gerammt.

Waltershof: Hafenbahn stößt mit Auto zusammen

Die Lokomotive schob den Zug, der verletzte Bahnmitarbeiter stand am anderen Ende vorne auf einem Tritt auf dem Waggon, der den Pkw traf. Der Zug soll nur mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, wie die Polizei der MOPO sagte.

Dennoch wurde der 22-jährige Bahnmitarbeiter beim Aufprall schwer am Bein verletzt und musste mit einem Rettungswagen und in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden.

Erst im Januar war es zu einem tragischen Unfall mit einer Rangierlok einer Hafenbahn und einem Linienbus gekommen. Dabei wurde eine 19 Jahre alte junge Frau tödlich verletzt.

