Guten Morgen! Hier klopft die Steuerfahndung mit dem Rammbock

Grossrazzia - Die Aktion galt dem Rotlicht-Milieu. Auch Kiez-Größe Carsten Marek im Visier der Fahnder

Daniel gözübüyükDie Steuerfahnder hatten Verstärkung mitgebracht und die fackelte nicht lange: Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) griffen gestern früh in Rönne (Landkreis Harburg) zur Ramme. Sekunden später flog die Tür einer Wohnung auf. Razzia! Es geht um Steuerhinterziehung aus Prostitutions-Geschäften. Auch in Hamburg wurde durchsucht.

Gestern Morgen um Punkt 6 Uhr stürmen die Beamten der Steuerfahndung mit jeweils 30 Kräften insgesamt fünf Objekte in Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Altona-Nord. Es geht um Steuerhinterziehung im Rotlichtmilieu. Nach MOPO-Informationen soll auch Kiez-Größe Carsten Marek unter den Verdächtigen sein. Den hatte die Steuer bereits um 2005 im Visier. Damals zahlte der heute 57-Jährige eine größere Summe als Strafe. Vom Kiez hat Marek sich inzwischen zurückgezogen und das Großbordell "Babylon" an der Süderstraße (Hammerbrook) übernommen. Wurde hier nicht korrekt versteuert? Der Verdacht besteht.

Carsten Marek: Der Kiez Veteran hat Erfahrung mit der Steuerfahndung. RUEGA Foto:

Nach MOPO-Informationen nimmt die Steuerfahndung verstärkt Rotlicht-Betriebe unter die Lupe. So wurden bereits ab 2016 auf St.Pauli immer wieder Absteigen durchsucht und Unterlagen und Computer sichergestellt. Teilweise kamen die Fahnder im Wochentakt.

Offiziell sind viele Prostituierte in den Bordellen als "freie Mitarbeiter" tätig. Das heißt, sie müssen ihre Einnahmen auch selbst versteuern. Die Bordelle kassieren dann angeblich von den Frauen nur die tägliche Zimmermiete für Räume, wo sie dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen.Doch kaum eine Hure versteuert ihren Liebeslohn in voller Höhe - wenn überhaupt. Und auch die Bordellbetreiber schummeln gerne und geben weniger als die Hälfte ihrer Vermietungseinnahmen an. Dem wollte die Steuerfahndung nicht länger zusehen.

Steuer-Razzien im Milieu sind keine Seltenheit: 2015 wurde das Eros- Center durchsucht. Florian Quandt Foto:

Die Polizei, die gestern nur in Amtshilfe tätig war, sieht Durchsuchungsaktionen der Steuerfahnder nicht ungern. Viele Rotlicht-Größen fürchten die Steuerfahnder mehr als die Polizei. Die Zuhälter verfügen über diverse ausgebuffte Anwälte, die sie immer wieder rauspauken.

So saß auch der jetzt wieder ins Visier der Steuererfahnder geratene Carsten Marek nur wenige Monate im Knast. Doch bei Steuerstrafverfahren können die Anwälte deutlich weniger tun. "Leg dich niemals mit der Steuerfahndung an" ist ein geflügelter Satz im Rotlicht-Milieu. Meist enden die Verfahren mit hohen Strafzahlungen, und die tun den Rotlicht-Größen weh.

SEK-Beamte an einer Wohnung in Rönne (Landkreis Harburg).