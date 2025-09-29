GTI-Fahrer fährt Mann auf E-Bike an und verletzt ihn schwer

Schwerer Unfall am Montagabend in Hamburg-Neuenfelde: Ein Autofahrer hat auf dem Neuenfelder Hauptdeich einen E-Biker erfasst. Der Radler wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Informationen war der Fahrer eines VW Polo GTI gegen 19 Uhr vom Airbus-Werksgelände auf die Straße eingebogen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort mit einem 1973 geborenen, also 51 oder 52 Jahre alten Mann auf dem E-Fahrrad zusammen.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall laut einem Reporter vor Ort durch die Luft geschleudert. Er erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben des Reporters besteht bei dem Mann Lebensgefahr, was die Polizei allerdings weder bestätigen noch ausschließen konnte. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Das könnte Sie auch interessieren: Schulklasse und Schwangere an Bord: Busse kollidieren in Hamburg – mehrere Verletzte

Die Polizei war mit einem Sachverständigen und einem 3D-Scanner im Einsatz, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.