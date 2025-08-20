Blutiger Streit in Hamburg: Teenager schwerverletzt in Klinik – Täter auf der Flucht

In Hamburg-Eimsbüttel wurde am Dienstagabend ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 20 Uhr kam es auf dem Eidelstedter Weg zu einem Streit zwischen dem Teenager und einer Gruppe von fünf bis sechs Personen, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Anfrage sagte. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.

Notarzt wurde per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen

Im Verlauf des Streits verletzte ein Mitglied der Personengruppe den jungen Mann – nach Angaben der Feuerwehr 18 Jahre alt – mit einem Stich in den linken Oberschenkel schwer. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen.

Er begleitete den Teenager im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die Fahndung läuft.