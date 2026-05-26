Grund macht fassungslos: Jugendliche attackieren Familie – Mehrere Verletzte

Weil sie ihr Handy nicht aufladen durften: In der Nacht zu Dienstag haben drei Jugendliche eine Familie in ihrer Wohnung mit Reizgas attackiert. Sie verletzen dabei sieben Personen, darunter fünf Kinder.

Einsatz in der Hohen Straße in Harburg: Ersten Erkenntnissen nach klingelten die drei Jugendlichen um kurz vor Mitternacht an der Wohnungstür einer Familie, weil sie ein Handy aufladen wollten, so die Polizei zur MOPO. Offenbar wurde man sich nicht einig, woraufhin die Jugendlichen Reizgas in die Wohnung sprühten.

Reizgas-Attacke: Sieben Verletzte in Harburg – 11-Jährige in Klinik

Sieben Personen zwischen einem und 34 Jahren wurden so mit Augen- und Atemwegsreizungen verletzt. Fünf von ihnen sind Kinder. Ein elfjähriges Mädchen wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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In welcher Beziehung die Jugendlichen zu der Familie in der Wohnung stehen, war der Polizei am frühen Dienstagmorgen noch unbekannt.

Anschließend flohen die Jugendlichen. Am Dienstagmorgen waren sie noch flüchtig. Die Ermittlungen dauern an. (nf)