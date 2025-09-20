Großrazzien im Norden: 400 Beamte stürmen Wohnungen und Gaststätten

Großeinsatz der Polizei in Schleswig-Holstein und Hamburg: Zahlreiche Gaststätten, Vereinsheime und auch Wohnungen sind am Freitagabend unangekündigt durchsucht worden, mehr als 400 Beamte waren im Einsatz. Der Hintergrund: illegales Glücksspiel. Die Sicherstellungen: immens.

Der bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig extra eingerichteten Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, kurz KE OK, lagen Hinweise vor, dass in den Etablissements in Hamburg, Geesthacht und Lauenburg zahlreiche illegale Glücksspielautomaten aufgestellt wurden.

Automaten und Vermögenswerte sichergestellt

Die Beamten erwirkten daraufhin die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse und schlugen am Freitagabend zu. Neben den 400 Polizisten waren auch Steuerfahnder und Beamte von diversen Ordnungsämtern an dem Einsatz beteiligt. In Geesthacht wurden allein zehn Geschäfte durchsucht, wofür ein Großteil der Innenstadt gesperrt wurde.

„Im Rahmen der Maßnahmen sind unter anderem mehr als 50 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Unterlagen sowie elektronischen Speichermedien sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssen“, so eine Polizeisprecherin. Die Automaten wurden mit Sackkarren aus den Läden geholt und in zwei Lkw gelagert.

Zusätzlich sicherten die Beamten auch mutmaßlich durch das illegale Glücksspiel erworbene Vermögenswerte wie Bargeld, hochwertige Fahrzeuge und Immobilien. Gesamtwert: mehr als eine Million Euro. Festnahmen gab es keine.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen würden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben werden, so die Polizeisprecherin. Unklar bleibt, ob es einen Zusammenhang der Läden gibt oder die Betreiber allein handelten.(dg)