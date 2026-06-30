In gleich zwei Stadtteilen fand die Großrazzia der Polizei in der vergangen Woche statt. Ein Haus und mehrere Wertgegenstände werden sichergestellt – der Verdacht gegen eine Frau wiegt schwer.

Am Donnerstag führte die Polizei eine Großrazzia in Lohbrügge und Farmsen-Berne durch. (Symbolfoto) Hendrik Schmidt/dpa

Großrazzia in Hamburg: Das Landeskriminalamt hat am vergangenen Donnerstag unter anderem Luxusautos und -uhren in Lohbrügge und Farmsen-Berne gepfändet und beschlagnahmt. Die Hintergründe der Razzia.

Im Fokus der Ermittler steht eine 32-Jährige. Der Verdacht: Sie soll Immobiliengeschäfte und Drogenhandel miteinander verknüpft haben. Nach Informationen der Polizei soll die Frau im Juni 2024 mit gefälschten Gehaltsnachweisen einen Kredit über 585.000 Euro erschlichen und damit ein Einfamilienhaus inklusive Grundstück im Stadtteil Lohbrügge finanziert haben. Dieses soll sie dann an Personen vermietet haben, die dort in großem Stil Cannabis angebaut haben sollen.

Bei einer Durchsuchung Ende November hatten Ermittler vor Ort bereits über 850 Cannabispflanzen sowie rund 65 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Mieteinnahmen sollen laut Polizei zur Tilgung des Hauskredits genutzt worden sein – so könnte die 32-Jährige auch die Erlöse aus dem Drogenanbau verschleiert haben.

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Verdacht: 32-Jährige soll gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen haben

Am vergangenen Donnerstag pfändeten die Beamten unter anderem einen Porsche Cayenne, einen Mercedes C200, zwei Luxusuhren, Kontoguthaben und rund 8200 Euro Bargeld. Außerdem wurden Haus und Grundstück beschlagnahmt.

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Die 32-Jährige steht im Verdacht, gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen zu haben. Sie wurde jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen von LKA und Staatsanwaltschaft laufen noch. (mp)