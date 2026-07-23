Großrazzia in Hamburg: Die Bundespolizei ist am Donnerstag in mehreren Orten in Hamburg im Einsatz. Es geht um Schleusung und mögliche Zuhälterei.

Die Bundespolizei ist am Donnerstag an mehreren Orten in Hamburg wegen einer Großrazzia im Einsatz. BPOL

Bei einer groß angelegten Razzia ist die Bundespolizei am Donnerstag in Hamburg gegen mutmaßliche Schleuserstrukturen vorgegangen. Mehrere Gebäude wurden durchsucht, ein 54-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Es geht um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern.

Wie Angelika Kubik, Sprecherin der Bundespolizei, bestätigte, befanden sich unter den durchsuchten Objekten auch „Prostitutionsstätten“ – darunter Bordelle, aber auch angemietete Wohnungen, die für diesen Zweck genutzt worden sein sollen.

Hamburg: Razzia in mehreren Bordellen

Anzeige

Demnach wurde bei dem Einsatz ein 54-jähriger Mann festgenommen. Der Verdacht: gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern. Konkret soll der Mann Frauen aus Südamerika zur Prostitution nach Deutschland gebracht haben. „Dadurch soll er sich einen nicht unerheblichen Vermögensvorteil verschafft haben, der noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist“, teilte die Bundespolizei mit.

Der Einsatz, der am Donnerstagmorgen um 9 Uhr begann, läuft noch. Rund 250 Kräfte seien beteiligt. Angaben zur Anzahl der durchsuchten Gebäude oder zu den genauen Adressen könnten derzeit noch nicht gemacht werden, erklärte Kubik.