Großrazzia in Barbershops: Behörden decken zahlreiche Verstöße auf – Festnahme

In Bergedorf, Lohbrügge und Neuallermöhe haben Behörden mehrere Barbershops kontrolliert – dabei wurden zahlreiche Mängel festgestellt und ein Mann festgenommen.

Polizei und Zoll in einem der kontrollierten Barbershops in Bergedorf NEWS & ART

Rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Finanzamt, Gesundheitsamt, Bauaufsicht, Handwerkskammer und Friseurinnung überprüften am Montag insgesamt sechs Betriebe. Die Kontrollen fanden in Shops im Weidenbaumsweg, der Alten Holstenstraße, der Stuhlrohrstraße, im Friedrich-Frank-Bogen sowie am Edith-Stein-Platz statt.

In allen überprüften Läden stellten die Behörden Hygienemängel fest, wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte. In zwei Betrieben wurden zudem Unstimmigkeiten bei den Kassensystemen entdeckt. Zwei Barbershops verstießen außerdem gegen Brandschutz- und baurechtliche Vorgaben, da sie ohne entsprechende Genehmigung betrieben wurden.

Am Weidenbaumsweg wurden bei zwei Beschäftigten Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. In der Alten Holstenstraße nahmen die Einsatzkräfte einen Mitarbeiter vorläufig fest. Er hielt sich illegal in Deutschland auf und soll einen gefälschten Pass genutzt haben.

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Bei dem Einsatz musste zwar kein Shop direkt schließen. Die Betreiber müssen sich aber nun auf empfindliche Bußgelder einstellen. (rei)



