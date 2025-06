Razzia auf dem Kiez! Polizei durchsucht Bordelle – es geht um Gewalt gegen Freier

Razzia auf St. Pauli! Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag mehrere Lokale auf dem Kiez durchsucht. Hintergrund der Ermittlungen in Häusern an der Davidstraße und Friedrichstraße: Straftaten gegen Freier.

Laut Polizei gab es in der Vergangenheit eine Häufung von Betrugsfällen und Körperverletzungen an Besuchern von Bordellen und ähnlichen Betrieben. Anlass der großangelegten Aktion zwischen 22 und 2 Uhr war aber keine konkrete Straftat, so ein Sprecher.

Die Beamten wollten sich einen Überblick verschaffen, wer sich in den betreffenden Rotlicht-Betrieben aufhält. Dabei ging es um Beschäftigte ebenso wie um Gäste.

Razzia auf dem Kiez: 51 Personen kontrolliert

Welche oder wie viele Lokale genau kontrolliert wurden, sagte der Polizeisprecher nicht. Auch zur Zahl der eingesetzten Beamten machte er keine Angaben.

Bei den Razzien wurden 51 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte Verdachtsmomente auf drei Straftaten fest – Geldwäsche, ein Drogendelikt und illegalen Aufenthalt. Außerdem verstießen mehrere Personen gegen das Waffenverbot auf dem Kiez. Festnahmen gab es nicht.