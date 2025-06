Polizei schnappt 150 Raser in Eppendorf – an nur einem Abend

Bei großangelegten Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet hat die Polizei Hamburg am Freitag fast 700 Fahrzeuge überprüft – mit deutlichem Ergebnis: zahlreiche Verkehrsverstöße, Drogen- und Alkoholfahrten sowie ein Fahrer, der sich der Kontrolle durch Flucht entziehen wollte.

Die Aktion fand im Rahmen des europaweiten Roadpol-Tages zur Verkehrssicherheit statt. Bereits tagsüber kontrollierten rund 150 Einsatzkräfte in Bahrenfeld, Marienthal und Neuland insgesamt 578 Fahrzeuge und 640 Personen. Die Bilanz: fünf Fahrten ohne Führerschein, acht unter Drogeneinfluss, zehn Handyverstöße und zwölf vergessene Gurte. 21 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisierter Smartfahrer flüchtet zu Fuß

Am Abend kontrollierten Polizei, Zoll und Behörden in Eppendorf – mit mobilen Blitzern und Fokus auf Tempoverstöße. 150 Raser gingen ins Netz. Zudem wurden 13 Taxis überprüft – bei fünf war der Zustand so schlecht, dass sie keine Fahrgäste mehr mitnehmen durften.

Ein besonders auffälliger Fall: Gegen 2 Uhr wurde ein Smart mit 51 km/h in einer Tempo-30-Zone geblitzt. Der Fahrer ignorierte Anhaltezeichen, flüchtete zu Fuß, wurde aber nach kurzer Verfolgung gestoppt. Der 24-Jährige stand mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. (apa)