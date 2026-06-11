In Bahrenfeld und Othmarschen haben die Behörden bei einer Großkontrolle zahlreiche Verstöße aufgedeckt – im Fokus stand illegales Glücksspiel.

Polizisten stehen bei einer Kontrolle vor einem Lokal (Archivbild). picture alliance /ABBfoto

Der Einsatz begann am Mittwochabend in der Luruper Hauptstraße. In einer Sport-Lounge fanden die Kontrolleure elf mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten sowie rund 13.500 Euro Bargeld.

Bei drei der Anwesenden fand die Polizei Wettscheine, so dass ein Verfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Glücksspiel eingeleitet wurde. Bei einer Angestellten ergaben sich zudem Ungereimtheiten im Beschäftigungsverhältnis, wie die Polizei der MOPO sagte.

Verstöße gegen Hygienevorschriften festgestellt

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In einem nahegelegenen Café stellten die Einsatzkräfte weitere fünf Automaten fest, von denen drei offenbar illegal betrieben wurden. Hier wurden 3000 Euro Bargeld sichergestellt. Zudem gab es Verstöße gegen Hygienevorschriften und Hinweise auf einen unerlaubten Aufenthalt eines Mitarbeiters.

Weitere Kontrollen im Osdorfer Weg und am Statthalterplatz brachten zusätzliche Hygienemängel, weitere Hinweise auf unerlaubte Aufenthalte von Angestellten sowie den Verdacht auf Urkundenfälschung ans Licht – eine Person soll einen gefälschten Ausweis aus dem Ausland vorgezeigt haben.

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Außerdem wurden vom Finanzamt Altona in allen überprüften Betrieben Unregelmäßigkeiten in der Buchführung festgestellt.