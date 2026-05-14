Großkontrolle auf den Elbbrücken: Die Hamburger Polizei hat am Mittwochabend zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer überprüft – und dabei eine ganze Reihe von Verstößen festgestellt. Für den Verkehr hatte der Einsatz deutliche Folgen.

Die Kontrolle lief nach Polizeiangaben von 19 Uhr bis 1 Uhr auf der Billhorner Brückenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Dafür wurde die Fahrbahn von drei auf eine Spur verengt. Laut eines Reporters vor Ort kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau reichte demnach bis in die Innenstadt.

Großkontrolle: Autofahrer per Haftbefehl gesucht

Im Fokus der Großkontrolle standen Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr, regelkonformes Fahrverhalten sowie die Kontrolle von Carsharing-Fahrzeugen. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 157 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer.

Besonders auffällig war demnach ein überprüfter Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde. Wie ein Polizeisprecher sagte, durfte der Mann jedoch wieder gehen, nachdem eine Sicherheitsleistung hinterlegt worden war. Bei einem weiteren Fahrer fanden die Beamten zudem einen mitgeführten Teleskopschlagstock. Dieser wurde sichergestellt.

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Außerdem stellten die Beamten unter anderem zwei Steuervergehen fest, etwa weil ein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Ein Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs und ein Auto fuhr ohne Versicherungsschutz. Auch im Bereich Drogen gab es Auffälligkeiten: Drei Verstöße wurden hier festgestellt. Zudem kommen auf fünf Autofahrer nun Bußgelder wegen Geschwindigkeitsverstößen zu. (mp)