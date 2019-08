Großfeuer in Wilhelmsburg: Werkstatt eingestürzt – Rauchsäule kilometerweit sichtbar

Eine brennende Autowerkstatt am Pollhornbogen hielt am Donnerstagabend die Feuerwehr in Atem. Offene Flammen schossen aus dem 10 mal 20 Meter großen Gebäudekomplex und drohten, auf benachbarte Häuser überzugreifen. Die Feuerwehr rückte mit einen Großaugebot an, rund 50 Retter waren im Einsatz.

Die ersten Notrufe gingen gegen 19.45 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung an einer Kfz-Werkstatt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, schossen bereits Flammen aus dem Dach. „Wir gehen mit mehreren Strahlrohren gegen die Flammen vor um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern”, erklärte Feuerwehrsprecher Torsten Wessely.

Feuer in Wilhelmsburg: Halle eingestürzt – es kommt zu Explosionen

Die Werkstatthalle brannte am Abend komplett nieder und stürzte schließlich ein, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden.

Anwohner und Zeugen vor Ort berichten von mehreren kleinen Explosionen, die von der Brandstelle zu hören gewesen seien. Vermutlich handelte es sich um Verpuffungen, die durch in der Werkstatt aufbewahrte Chemikalien und Lacke ausgelöst wuden.

Rauchsäule kilometerweit sichtbar – Retter prüfen Gesundheitsgefahr

Die Rauchsäule, die von dem Brand ausging, war bis ins Hamburger Umland zu sehen. Wegen der austretenden Chemkalien prüfte der Umweltdienst der Feuerwehr eine mögliche Gesundheitsgefahr des Qualms. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht, erklärte ein Sprecher vor Ort.