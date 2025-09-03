Großfamilien geraten in Hamburg aneinander: Spezialeinheit rückt aus

Großeinsatz der Polizei am Dienstagabend in Heimfeld: Dort gerieten zwei Großfamilien aneinander. Auch eine Spezialeinheit war im Einsatz. Ein Mann kam ins Krankenhaus – und sorgte später noch für Unruhe.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 18.50 Uhr zum Alten Postweg gerufen. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 Mitgliedern zweier Großfamilien gekommen sein. Laut einem Sprecher des Lagedienstes versuchten die Beamten, die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen zu trennen, wurden aber schlichtweg ignoriert. Aus diesem Grund wurde die USE zur Verstärkung gerufen.

Streithähne ignorieren Polizisten: Spezialeinheit rückt aus

Schließlich gelang es den Polizisten, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen. Als er plötzlich über Herzprobleme klagte, wurde er statt in die Zelle in eine Klinik gebracht. Dort verblieb er aber nicht lange: Er verließ das Krankenhaus auf eigenen Wunsch – und zettelte gegen 23.30 Uhr erneut eine Auseinandersetzung an.

Er soll Nachbarn mit einem Messer bedroht haben. Wieder kochten die Emotionen hoch, wieder rückte die Polizei an. Vier Personen wanderten in Gewahrsam, mehrere Streifenwagen und ein Diensthund waren im Einsatz. Für eine Familie gab es Platzverweise – sie dürfen Haus und Straße erst einmal nicht mehr betreten. Die Gemüter müssen offenbar erst einmal abkühlen.