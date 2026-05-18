Großfahndung mit Hubschrauber wegen vermeintlicher Entführung

Eine vermeintliche Entführung hat zu einem großen Polizeieinsatz in Steilshoop geführt. Unbekannte hätten einen Mann in ein Auto gezogen und seien mit ihm davongefahren, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes.

Die Beamten seien mit elf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen. Dann habe sich herausgestellt, dass es nur um ein klärendes Gespräch in einem Familienstreit gegangen sei.

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Eine der Familien sei nicht damit einverstanden gewesen, dass der vermeintlich entführte Mann mit ihrer Tochter befreundet sei. Der Mann habe aber nicht mit der Polizei kooperieren wollen. Es werde nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (dpa)